Diyarbakır'da uzman çavuşa silahlı saldırı
Diyarbakır Silvan'da aracına binmeye çalışan bir uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Diyarbakır Silvan'da bugün saat 09.45 sıralarında özel otomobiliyle Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi yakınlarına gelen Uzman Çavuş Mehmet Kızıl, araçtan indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
İsabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Uzman Çavuş Kızıl, ambulansla Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kızıl, daha sonra Diyarbakır'a sevk edildi.
Olayın meydana geldiği bölgede inceleme yapan polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA