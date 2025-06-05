Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde bulunan Rojava sitesindeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliyesini gerçekleştirdi.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor.

Can kayıpları var

Yangının çıktığı siteye gelerek incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 18.30 civarında Rojava sitesinin içerisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye teşkilatı AFAD haber alır almaz müdahale etti. Çok yoğun bir duman olduğunu ifade ettiler. Şu anda binadan 17 yaralı çıkarıldı. Hastanelerimize nakledildiler. Şu ana kadar yaralılardan 2 tanesi çocuk olmak üzere 4 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Diğer yaralıların durumu iyi. Binada tahliye tamamlandı, kontrol edildi. İçeride cansız beden bulunmadığına ilişkin bilgi verildi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Meselenin hem adli hem de idari anlamda soruşturulacağını belirtmek istiyorum. Bir ihmal varsa sorumlular tarafından bunun hesabının verileceğini buradan paylaşmak istiyorum, Diyarbakır’ımıza geçmiş olsun diyorum" dedi.