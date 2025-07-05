Diyarbakır’da yaylalara su takviyesi: Hayvancılığa göçü durduran destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Karacadağ bölgesinde yaylacılık yapan besicilerin su ihtiyacını tankerlerle karşılayarak hem hayvancılığı destekliyor hem de göçebeliğin önüne geçilmesini hedefliyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında su sorununun yoğun yaşandığı Karacadağ yaylalarında hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Kent genelinde suyun daha verimli kullanılması için çeşitli projeler yürüten ekipler, yaylalarda yaşayan yaklaşık bir milyon küçük ve büyükbaş hayvanın içme suyu ihtiyacını gölet, su kanalları, tankerler ve arazözlerle karşılıyor.

Tikme Yaylası’na tankerlerle su ulaştırıldı

Özellikle su kaynağının bulunmadığı yüksek kesimlere her gün su sevkiyatı yapılıyor. Bu kapsamda Bağlar ilçesine bağlı Kırkkoyun Mahallesi sınırlarındaki Tikme Yaylası’nda binlerce hayvanın içme suyu, tankerlerle taşınarak karşılandı.

“Her gün onlarca ton su dağıtılıyor”

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Velat Özer, iklim değişikliğinin Diyarbakır’da ciddi şekilde hissedildiğini vurgulayarak, “Karacadağ bölgesinde hayvancılıkla geçinen yurttaşlarımıza her gün 10 ila 20 tonluk tankerlerle toplamda 60-70 ton su taşıyoruz. Bu bölge süt ve süt ürünlerinin ana kaynağı. Daha önce dağıttığımız depolar ve su atarlara taşıma yaparak hayvanların su ihtiyacını karşılıyoruz” dedi.

Özer, ayrıca vatandaşların açtığı sondaj kuyularını DİSKİ ve belediyeye bildirmeleri gerektiğini hatırlatarak, su kaynaklarının daha planlı kullanılmasının önemine dikkat çekti.

"Su olmasa göç etmek zorunda kalacaktık"

Tikme Yaylası’nda besicilik yapan Adem Alanbay, yaylada içme suyu bulunmadığını belirterek, “Su kalmayınca Büyükşehir’e başvurduk. Sağ olsunlar bugün tankerlerle geldiler, depolarımızı doldurdular. Su gelmeseydi, yeniden göç etmek zorundaydık. Herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yaylada berivanlık yapan Halime Alanbay da, “Hayvancılıkla geçiniyoruz. Susuzluk bizi çok zorluyordu. Su gelince rahatladık. Eğer getirmeselerdi hayvanlarla birlikte başka bir bölgeye gitmek zorunda kalırdık. Belediyeye minnettarız” dedi.