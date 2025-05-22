Diyarbakırlı fanatik Galatasaraylı 2 yıl önce sarı-kırmızıya boyadığı evine 5. yıldızı taktı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Mehdi Keskinkılınç, sarı-kırmızıya boyadığı evinin dış cephesine yeni sezonun kahramanları arasında yer alan Victor Osimhen’in ismini ve 5. yıldızı ekledi.

Kırsal Tokluca Mahallesi’nde yaşayan ve dış cephe işleriyle uğraşan 4 çocuk babası Keskinkılınç, “Bir gün evim olursa Galatasaray renklerine boyayacağım” hayalini iki yıl önce gerçekleştirdi. Evini sarı-kırmızıya boyayan Keskinkılınç, o dönemde Mauro Icardi’nin ismini yazdırmış, paylaşımı Arjantinli golcünün sosyal medya hesabında da yer bulmuştu.

Bu sezonki şampiyonluk yolunda katkı sağlayan Victor Osimhen’i de unutmayan Keskinkılınç, Icardi’nin isminin yanına Nijeryalı yıldızın adını da yazdırdı. Dış cepheye ayrıca iki aslan figürü ve 5. yıldız da eklendi.

“20 bin evim olsa yine sarı-kırmızıya boyarım” diyen Keskinkılınç, “Osimhen’i de getirdiler. Düşündüm ki Icardi bizi şampiyon yaptıysa, Osimhen de yaptı. O zaman o da bu evde olmalıydı. Yanına da iki aslan ekledim, biri Icardi için, diğeri Osimhen için. 5. yıldızı da taktım. Daha çok planlarımız var, yeter ki Galatasaray şampiyon olsun” diye konuştu.

Artık stattan çok çocukları için bir halı saha hayal ettiğini belirten Keskinkılınç, “Sadece bu çocuklara güzel bir halı saha yapılsın, ismi de Galatasaray olsun yeter” dedi.

Galatasaray’ı sosyal medya üzerinden eleştirenlere de yanıt veren Keskinkılınç, kimsenin kimseye hakaret etme hakkı olmadığını vurguladı.

Taraftar sevgisini Victor Osimhen’e yaptığı çağrıyla tamamladı:

“Osimhen, Galatasaray müzesinde her kupa var ama Şampiyonlar Ligi kupasının yeri boş. Bunu seninle doldurmak istiyoruz. Gitme bizden uzaklara, kardeş götürürler tuzaklara. Galatasaray’da huzur var, sevgi var. Biz seni seviyoruz, sana inanıyoruz.”