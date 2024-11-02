Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalandı
İstanbul'da bir marketten polis ekiplerine zeytinyağı hırsızlığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, zeytinyağı çalan kişinin, bir dönem dizi oyunculusu olan Ümit Gündeş olduğunu saptadı. Eski oyuncu polis tarafından gözaltına alındı.
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Bir dönemin dizi oyuncusu Ümit Gündeş, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir marketten zeytinyağı çaldığı saptanınca, gözaltına alındı.
İhbar üzerine olay yerine gelip güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalanan kişinin Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş’in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenildi.