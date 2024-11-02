Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalandı

Bir dönemin dizi oyuncusu Ümit Gündeş, İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir marketten zeytinyağı çaldığı saptanınca, gözaltına alındı.

İhbar üzerine olay yerine gelip güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, 15 bin liralık zeytinyağı çalarken yakalanan kişinin Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş’in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculuk yaptığı öğrenildi.