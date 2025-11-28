Dizi setlerinin tanınan ismi kayıp: Ömer Belli Boğaz Köprüsü'nden atladı iddiası

Dizi, film ve reklam sektörünün başarılı stedicam operatörlerinden Ömer Belli'nin gece yarısı Boğaz Köprüsü'nden atlayarak intihar ettiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre gece 01.00 sıralarında kaza yapan ve alkollü olduğu için ehliyetine el konulan Belli birkaç saat sonra taksiyle geldiği Boğaz Köprüsü’nden aşağı atladı.

Ölümü resmi olarak doğrulanmadı

Bir çocuk babası Belli'yi arama çalışmalarınını devam ettiği öğrenilirken, Steadıcam Operatörleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Meslektaşımız Ömer Belli ilgili sosyal medyada yapılan başsağlığı içerikli paylaşımlar üzerine açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Ölümü resmi olarak doğrulanmamıştır ve kendisine hâlen ulaşılamamıştır.

Bu tür paylaşımlar; ailesi ve yakınları için acıyı büyütmekte, belirsizlik sürecini daha da ağırlaştırmakta, yanlış bilginin yayılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle hep birlikte doğrulanmamış bilgi yaymaktan kaçınmaya ve bu süreçte aileye saygılı, duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Lütfen; başsağlığı mesajı paylaşmayalım, kesinleşmemiş haberleri yaymayalım, ailenin açıklamalarını bekleyelim. Dileğimiz, meslektaşımızın bir an önce sağ salim bulunmasıdır. Dayanışma ve anlayışınız için teşekkür ederiz."