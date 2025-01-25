Dizi ve film sektörüne yönelik yeni iddia! Dijital platformlar mercek altında mı?

Dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddiaları üzerine Rekabet Kurumu'nun açtığı soruşturma kapsamında incelemeye alınan 21 şirket arasındaki ID Danışmanlık'tan menajer Ayşe Barım'a dair soruşturma genişletilmişti. Soruşturma nedeniyle Barım'a yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, ünlü isimler ifade vermek için adliyenin yolunu tutmuştu.

T24'te yer alan habere göre, TV100 yazarı Fuat Uğur, Rekabet Kurumu'nun dizi ve film sektörüne yönelik soruşturma kapsamında atacağı yeni adımla ilgili bir iddiada bulundu.

Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rekabet Kurumu müfettişleri dün Netflix, Disney, BluTV, Exxen ve Gain gibi dijital platformlara baskın düzenleyerek bilgisayar ve dosyalarını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından bu platformlar hakkında da soruşturma açılabilir” ifadelerini kullandı.