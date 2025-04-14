DMM: "Öcalan haziran sonunda serbest kalacak" iddiası asılsız

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Öcalan haziran sonunda serbest kalacak” şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM’den yapılan açıklamada, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’ın katıldığı bir programda terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshetmesine yönelik sürecin haziran sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade ettiği belirtildi. Ancak Buldan’ın programda, "Öcalan serbest kalacak" şeklinde bir ifadeye yer vermediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, “Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesi ve silah bırakması yönündeki çağrılarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin herhangi bir pazarlık içinde olması söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemelidir.” denildi.