DMM: Türkiye, Netanyahu’nun uçağına hava sahasını açmadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Türkiye, Netanyahu'nun uçağı için hava sahasını açtı” iddiasını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Mayıs’ta gerçekleştireceği Azerbaycan ziyareti için Türk hava sahasının açıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 7 Mayıs'ta Azerbaycan'a yapacağı ziyaret için Türk hava sahasının açılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Türkiye, İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü soykırım politikaları sonucu hava sahasını İsrail uçaklarına kapatmıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Açıklamada, Türkiye’nin, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle uyguladığı hava sahası kısıtlamasının devam ettiği ve bu konuda herhangi bir istisna yapılmadığı da vurgulandı.