DMM'den açıklama geldi! Bakan Kurum ve Bakan Uraloğlu'nun Kanal İstanbul açıklamaları çelişti mi?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kanal İstanbul Projesi'ne dair kamuoyunda gündeme gelen Bakan Kurum ve Bakan Uraloğlu hakkındaki "çelişkili açıklama" iddialarına açıklık getirdi.

DMM, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarının birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve kamuoyunun manipüle edilmeye çalışıldığını duyurdu.

Bakan Kurum'un açıklamaları

Murat Kurum, "Kanal İstanbul yapılacak mı?" sorusuna verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır.”

DMM, bu açıklamada projeden vazgeçildiğine dair hiçbir ifade yer almadığını vurguladı. Kurum'un, Kanal İstanbul’un gereksiz polemik konusu yapılmasının doğru olmadığını belirttiği ifade edildi.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Kanal İstanbul sorusuna, “Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul’u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz... Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul’u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul’dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye’nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız” yanıtını vermişti.

DMM: Açıklamalar birbiriyle uyumludur

DMM açıklamasında, her iki bakanın da ortak mesajının “Kanal İstanbul’un şu an aktif siyasi gündemde yer almadığı” yönünde olduğu belirtilerek, projeden vazgeçildiği ya da iki açıklama arasında çelişki olduğu yönündeki iddiaların manipülasyon olduğu vurgulandı.

Ayrıca, Kanal İstanbul’un Türkiye’nin stratejik önceliklerinden biri olduğu ve uygun zamanda gündeme alınacağına dair kararlılığın sürdüğü belirtildi.