DMM’den açıklama: Türkiye'de 72 saatlik enerji ve iletişim kesintisi mi yaşanacak?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunda endişeye yol açan "Türkiye'de 72 saat boyunca enerji ve iletişim kesintisi yaşanacak" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"Kesinti durumu söz konusu değildir"

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, bu iddianın doğru olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin enerji ve iletişim altyapısında herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bahse konu içerikler kamuoyunda panik oluşturma ve bilgi kirliliği yayma amacıyla dolaşıma sokulmaktadır. Arıza kaynaklı lokal kesintiler haricinde genel bir kesinti durumu söz konusu değildir. Türkiye genelinde sistemler güvenli bir şekilde çalışmakta olup, ilgili kurumlar tüm süreçleri yakından takip etmektedir"

Açıklamada ayrıca, bu tür asılsız bilgilerin dikkate alınmaması ve yalnızca resmi kaynaklara itibar edilmesi gerektiği hatırlatıldı.