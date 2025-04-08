DMM'den El-Bab kampı iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suriye'nin El-Bab bölgesinde Gazze'den gelen Filistinliler için yeni bir kamp kurulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, bölgede inşa edilen konteyner kampın, Suriye'deki iç savaş nedeniyle evsiz kalan Suriyeliler için yapıldığı belirtildi. Bu alanın Gazze'deki gelişmelerle hiçbir bağlantısı olmadığı vurgulandı.

Türkiye, Gazze'ye yönelik saldırıların derhal durdurulmasını, sivillerin korunmasını ve insani yardımların kesintisiz ulaşmasını savunduğunu yineledi. Ayrıca, Filistinlilerin topraklarından zorla çıkarılmasına yönelik her türlü girişime karşı durduğunu da güçlü bir şekilde ifade etti.

Yetkililer, bu tür iddiaların İsrail kaynaklı propaganda çabalarının bir parçası olduğunu ve uluslararası kamuoyunun bu dezenformasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.