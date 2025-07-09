DMM'den elektrik iddialarına yalanlama: Yangınlar insan hatası ve doğa kaynaklı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye’deki orman yangınlarının elektrik altyapısından kaynaklandığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, yangınların büyük kısmının insan hataları, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklandığını bildirdi.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve elektrik hatlarının yangınlara sebep olduğu yönündeki söylemlerin “dezenformasyon ürünü” olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Türkiye'deki orman yangınlarının büyük bölümü, insan kaynaklı hatalar, ihmal ve doğal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Elektrik kaynaklı yangınlar, tüm orman yangınlarının yüzde 5'inden daha azını oluşturmaktadır.” denildi.

İlgili kurumlar her olayı soruşturuyor

Açıklamada, elektrik kaynaklı yangınlara ilişkin her olayın ilgili kurumlarca detaylı şekilde incelendiği belirtilerek, mevcut verilerin bu tür yangınların oranının oldukça düşük olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

DMM, orman yangınlarının başlıca nedenleri arasında tarımsal faaliyetlerde kontrolsüz ateş kullanımı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri ve yüksek sıcaklık, rüzgar, kuraklık gibi meteorolojik koşulların yer aldığına da dikkat çekti.

Yangınlarla mücadele tam kapasiteyle sürüyor

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin yangınlarla mücadelesinin kararlılıkla sürdüğü vurgulanarak şu bilgiler verildi:

* 27 uçak,

* 105 helikopter,

* 1.786 kara aracı,

* 2.742 ilk müdahale aracı,

* 776 gözetleme kulesi,

* 14 insansız hava aracı (İHA) ve yapay zeka destekli sistemler aktif olarak görev yapıyor.

Yangınlara ortalama 2 dakikada müdahale edilebildiği ifade edilirken, 8.500 personel ve 25.000 orman gönüllüsünün sahada aktif görev aldığı belirtildi.

“Yalnızca resmi kaynaklara itibar edin” uyarısı

DMM, açıklamasının sonunda, kamuoyunun yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmesi gerektiğini belirterek, “Doğru bilgilendirme ve afetle etkin mücadele için bu hayati önemdedir” ifadesini kullandı.