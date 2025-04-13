DMM'den 'Gazzeliler Suriye'ye yerleştirilecek' iddialarına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan, “Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzelileri Suriye'nin kuzeyine yerleştirmeyi planlıyor” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Haberler İsrail kaynaklı propaganda içeriyor"

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu haberlerin İsrail kaynaklı propaganda içerdiği hatırlatılarak, bu iddiaların daha önce de yalanlandığı belirtildi. Haberde yer alan "iddialar yalanlanmadı" ifadesinin de doğru olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, 'Türkiye ve Katar işbirliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi' gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria'dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir.

Türkiye, Gazze Şeridi'ne yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."