DMM'den İngiltere'nin 'diplomatik vize düzenlemesi'ne ilişkin Türkiye açıklaması

İngiltere'nin 11 Mart'ta yürürlüğe girecek diplomatik vize düzenlemesi kararının, Britanya'nın Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli programının başlatılması ve "Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel)" uygulamasının hayata geçirilmesiyle ilgili olduğunu kaydeden T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kararın Türkiye'ye münhasır bir adım olmadığını açıkladı.

Ön izin alma zorunluluğu

Yeni vize uygulaması uyarınca, İngiltere'ye gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğu getirildi. Açıklamada, bu doğrultuda 2 Nisan'dan itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin, Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmalarının zorunlu kılındığı vurgulandı.

Diplomatik pasaportlara özel kolay vize uygulaması

Ayrıca, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulamasının getirildiği, bu kapsamda diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvurmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacağı bildirildi. DMM açıklamasında, "Karar, ülkemize münhasır bir adım olmayıp İngiltere'nin küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır" ifadesine yer verildi.