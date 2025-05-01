DMM'den 'İtalya 5 bin vize randevusunu iptal etti' iddiasına açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"Sistemde teknik bir arıza meydana geldi"

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği vurgulandı. Açıklamada, "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına yapılan açıklamada, spekülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.