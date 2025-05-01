DMM'den 'İtalya 5 bin vize randevusunu iptal etti' iddiasına açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk’ün vize randevusunu iptal etti" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. DMM, iptallerin teknik bir arıza nedeniyle yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla bir ilgisi olmadığını belirterek, kamuoyunu asılsız iddialara karşı uyardı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Erdoğan vize kolaylığı istedi, İtalya 5 bin Türk'ün vize randevusunu iptal etti" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
"Sistemde teknik bir arıza meydana geldi"
DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların manipülasyon içerdiği vurgulandı. Açıklamada, "İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, vize randevu sisteminde teknik bir arıza meydana geldiğini, bu kapsamda yetkili kurumun bazı randevuları tedbir amaçlı iptal ettiğini duyurmuştur. İddia edilenin aksine vize başvurusu iptalinin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya ziyareti sırasında yaptığı açıklamaları ile bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.
Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi adına yapılan açıklamada, spekülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar edilmemesi gerektiği hatırlatıldı.