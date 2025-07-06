DMM'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yangın uçağı iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yangın söndürme uçağı alımı ve kullanımı için yetki istediği, ancak bu talebin reddedildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'Tarım ve Orman Bakanlığından yangın söndürme uçağı satın alımı ve kullanımı konusunda yetki talep ettiği ancak bu talebin reddedildiği' yönündeki iddia, hiçbir somut belge veya resmi başvuruya dayanmamaktadır. Bu iddia, kamuoyunda yanıltıcı bir algı oluşturmaya yönelik bir dezenformasyondur" ifadeleri kullanıldı.

14 insansız hava aracıyla Türkiye dünyada ikinci sırada

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı itibarıyla 27 uçak ve 105 helikopterle 438 ton su atma kapasitesine ulaşacağı ve ayrıca 14 aktif insansız hava aracıyla Türkiye’nin bu alanda dünyada ikinci sırada yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Yangınla mücadelenin modern teknolojilerle sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, belediyelerin yangın söndürme uçakları temin etme veya yönlendirme yetkisine sahip olmadığı; bu sorumluluğun Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu vurgulandı.

DMM, İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bakanlığa bu yönde yapılmış resmi bir başvuru olmadığını belirtirken, bazı medya organlarında çıkan haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliğine yol açtığını ifade etti. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşlarımızın bu tür manipülatif ve gerçek dışı beyanlara itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.