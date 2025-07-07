DMM'den Kabine Toplantısı'yla ilgili iddialara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı’nda "Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir" dediği yönünde medyada ve sosyal medya platformlarında yer alan iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

Yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin Erdoğan tarafından kullanılmadığı belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kabine Toplantısı'nda bu yönde bir ifadesi kesinlikle olmamıştır" denildi.

"İddialar spekülatif ve manipülatif"

Açıklamada, gündeme gelen bu içeriklerin "kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon faaliyeti" olduğu vurgulandı ve iddiaların somut bir bilgiye dayanmadığı, spekülatif ve manipülatif nitelik taşıdığı ifade edildi.

DMM, Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkileri kapsamında kabineyle ilgili kararlarını uygun gördüğü zaman ve zeminde kullanabileceğini belirterek, olası gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklar üzerinden kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Vatandaşlara sadece doğrulanmış ve resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara güvenmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, "Gazetecilik etiğinden uzak, yalnızca gündem oluşturmak ve etkileşim kazanmayı hedefleyen sorumsuz yayıncılık içerikleridir. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi olarak vatandaşlarımızı, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeye ve doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.