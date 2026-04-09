DMM’den “kimyasal püskürtme” iddialarına yalanlama! Chemtrail komplosu nedir? Chemtrail ne demek? Spreyleme gerçek mi?

DMM açıklamasında, görüntülerdeki izlerin uçakların yüksek irtifada oluşturduğu “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlar olduğu vurgulanarak, bu izlerin hava olaylarını kontrol etme veya yağışları engelleme gibi bir etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerinden “uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldığı” ve bunun yağışları etkilediği yönünde ortaya atılan iddialar daha önce de Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmış olup; açık bir dezenformasyondur.

Görüntülerde yer alan izler, uçakların yüksek irtifada oluşturduğu ve “kuyruk izi” olarak bilinen doğal oluşumlardır. Bu izler, uygun sıcaklık ve nem koşullarında su buharının yoğunlaşmasıyla oluşmakta; atmosfer şartlarına bağlı olarak değişik renkler almakta ve bir süre kalıp dağılabilmektedir.

Bu izlerin hava olaylarını kontrol etmek ya da yağışları engellemek gibi bir etkisi bulunmamaktadır.

Kamuoyunda korku ve belirsizlik oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.

Chemtrail komplo teorisi nedir?

Chemtrail konusu ile ilgili içerikler, sosyal medyada son dönemde çok yaygın. Çeşitli içeriklerde genellikle gizli güçlerin gizli hedefler doğrultusunda uçaklardan kimyasal madde püskürttüğüne dair iddialar aktarılıyor.

1990'larda ABD'de ortaya çıkan Chemtrail ifadesi, İngilizce kimyasal anlamına gelen ‘chemical’ ve iz anlamına gelen ‘trail’ kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşuyor. Kavram "Kimyasal püskürtme" olarak da Türkçe’de kendisine yer buldu.