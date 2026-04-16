DMM'den okul saldırısına ilişkin 'deliller karartıldı' iddialarına yanıt

Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısının ardından sosyal medyada gündeme gelen iddialara ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), olay yerinde incelemeler tamamlanmadan temizlik yapıldığı ve delillerin karartıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda dolaşıma giren iddiaların doğru olmadığı, olay yeri inceleme çalışmalarının Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve tüm delillerin uzman ekipler tarafından eksiksiz şekilde toplandığı belirtildi.

Bu kapsamda inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından temizlik çalışmalarına geçildiği kaydedildi.

Temizlik işlemleri izinle başlatıldı

Açıklamada, "Cumhuriyet savcılığı koordinesinde yürütülen olay yeri inceleme ve tüm delil toplama faaliyetleri, uzman ekiplerce titizlikle icra edilerek eksiksiz bir şekilde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen temizlik çalışmaları, incelemelerin nihayete ermesinin ardından ilgili kurumlardan alınan resmi onay ve izin doğrultusunda başlatılmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. DMM, "Adli süreci sekteye uğratmayı, kamuoyunu yanıltmayı ve kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen bu tür asılsız iddia ve paylaşımlara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.