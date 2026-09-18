DMM'den "ormanlar arsaya çevriliyor" iddiasına açıklama

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM, söz konusu iddiaların rutin mevzuat uygulamalarının bağlamından koparılmasıyla ortaya çıktığını belirterek bunları "dezenformasyon" olarak nitelendirdi.

Hangi alanları kapsıyor?

Açıklamaya göre işlemler, Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Düzenleme, bilim ve fen bakımından orman olarak korunmasında yarar görülmeyen, tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerin yanı sıra taşlık, kayalık ve verimsiz alanları kapsıyor.

DMM, uygulamanın orman varlığında azalmaya yol açmadığını, kapsamdan çıkarılan alanların karşılığında daha geniş ölçekte yeni ağaçlandırma yükümlülüğü doğduğunu ve böylece net orman varlığının artırıldığını bildirdi.

İşlemlerin uzman heyetlerin teknik incelemeleri ve bilimsel değerlendirmeler doğrultusunda yürütüldüğünü belirten DMM, kamuoyuna yalnızca yetkili makamların açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu.