DMM'den "Savaş başlıyor" iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma sokulan “savaş başlıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiği yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin güvenlik ve savunma süreçlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda etkin biçimde yürütüldüğü belirtilerek, kamuoyunda paniğe yol açacak herhangi bir durumun bulunmadığının altı çizildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
