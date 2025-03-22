DMM'den yalanlama geldi! 'Türkiye'yi terk edin' çağrısı gerçek dışı...

DMM, "Fransa ve İngiltere, vatandaşlarına Türkiye'yi terk etmeleri çağrısında bulundu" iddiasını yalanladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan iddianın doğru olmadığı belirtildi ve şunlar kaydedildi: "İddia edilenin aksine Fransa veya İngiltere'nin ülkemizdeki vatandaşlarına herhangi bir çağrısı bulunmamaktadır. Ülkemizde devam eden yargı süreçlerine ilişkin bazı illerde düzenlenen gösterilerde kolluk kuvvetlerimiz, sabır ve sağduyuyla herkes için huzur ve güven ortamını temin etmektedir. Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlayan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."