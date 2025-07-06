DMM'den 'yalnızca muhalefet partili başkanlar hedef alınıyor' iddialarına yanıt!

Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı (DMM), bazı sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen, "Türk yargısının yalnızca muhalefet partili belediye başkanlarını hedef aldığı" ve "İçişleri Bakanlığı’nın sadece CHP’li belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu söylemlerin doğru olmadığı vurgulanarak, "AK Partili birçok belediye başkanı, görevdeyken ya da görevden sonra yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve FETÖ üyeliği gibi suçlamalarla yargı karşısına çıkarılmış; İçişleri Bakanlığı da çok sayıda AK Partili isim hakkında soruşturma izni vermiştir" denildi.

2024 soruşturma izin verileri paylaşıldı

DMM, sadece 2024 yılı içinde verilen 176 soruşturma izninin partilere göre dağılımını da paylaştı. Verilere göre bu yıl içinde İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinlerinin partilere göre dağılımı şöyle oldu:

• AK Parti: 59

• CHP: 58

• MHP: 21

• İYİ Parti: 7

• HDP: 10

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 'CHP’li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. AK Partili birçok belediye başkanı, görevdeyken veya görevden sonra yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve FETÖ üyeliği gibi suçlamalarla yargı önüne çıkarılmış; İçişleri Bakanlığı çok sayıda AK Partili belediye başkanı için soruşturma izni vermiştir. İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 2024 yılında verdiği 176 soruşturma izninin siyasi dağılımı şu şekildedir: AK Parti 59, CHP 58, MHP 21, İYİ Parti 7, HDP 10. Sadece bu dağılıma bakıldığında bile soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeksizin başlatıldığı görülmektedir."