DOA sisteminde yeni dönem başladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi kapsamında yüksek miktardaki iadelerin daha etkin yönetilmesi amacıyla "Sayma ve Doğrulama Merkezleri"ni devreye aldı.

Bakanlığın koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen sistemde başlatılan yeni uygulamayla, fazla sayıda DOA logolu içecek ambalajı biriktiren vatandaşlar toplu iadelerini bu merkezlere teslim edebilecek.

Ambalaj başına 50 kuruş ödenecek

Sayma ve Doğrulama Merkezleri üzerinden gerçekleştirilecek bireysel toplu iadelerde, her DOA logolu ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli verilecek.

Depozito iade makinelerinde uygulanan mevcut sistem ise değişmeyecek. Vatandaşlar, günlük 200 ambalaja kadar olan iadelerini ambalaj başına 1 lira teşvik bedeli karşılığında makineler üzerinden yapmayı sürdürebilecek.

En yakın merkez mobil uygulamadan öğrenilecek

Vatandaşlar, kendilerine en yakın Sayma ve Doğrulama Hattı’na ilişkin güncel bilgilere DOA Mobil Uygulaması ve DOA Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilecek.

Yeni uygulamayla artan iade hacmine yanıt verilmesi ve yüksek miktardaki ambalaj iadelerinin daha verimli biçimde yönetilmesi hedefleniyor.

"İade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz"

TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz."