Dodurga'daki seçimi AK Parti'nin adayı kazandı

Çankırı’nın Orta ilçesinde 8 yıl sonra yeniden belde statüsünü kazanan Dodurga’da, yapılan belediye başkanlığı ve muhtarlık seçiminde oy kullanmanın sona ermesi ile sandıklar açıldı.



Resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını Ak Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.

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