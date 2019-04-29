Doğa Koleji, Giresun kampüsü açılıyor

29 Nisan 2019

Giresun’da eğitim vizyonunu yeniden yapılandıran Doğa Koleji Giresun Kampüsü, 6 yeni kampüsten biri olacak. Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı Giresun kampüsü ile birlikte öğrenci sayısı hedefini 90 bine, kampüs sayısını 130’a çıkaracak.

Okul; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitimin her kademesinde hizmet verecek.

Doğa Koleji Giresun Kampüsü’nde düzenlenen basın toplantısına katılan Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Lisanslı Okullar Direktörü Serkan Karabulut, Akademik Direktör Sanem Hüner, Karadeniz Bölge Sorumlusu Kerem Özdemir, Giresun Doğa Koleji Kurucu Ortağı ve Temsilcisi Volkan Dündar, Kurucu Ortakları Aykut Gezmiş ve Hakan Karaahmet, Giresun Kampüsü Okul Yöneticileri Adem Bıçakçı ve Alaeddin Çulfaz basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Giresun kampüsü 40 standart, 13 konsept dersliği, 12 bin 500 metrekare kapalı alan içinde sunduğu tesis olanaklarıyla öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimini destekliyor.

Spor sahalarının yanı sıra hayvan barınağı, havuzbaşı kafeterya ve sosyal tesis gibi dinlenme alanlarının bulunduğu okulun kontenjanı bin 250. Gelecek eğitim-öğretim yılı okula 628 kişi erken kayıt yaptırdı.