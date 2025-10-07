Doğa Koruma ve Milli Parklar 240 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre, DKMP Genel Müdürlüğü farklı branşlarda toplam 240 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Alımlar, büro personeli, mühendis, veteriner hekim, avukat, tekniker, şehir plancısı, biyolog, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli pozisyonlarını kapsayacak.

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden kabul edilecek ve yerleştirmeler KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre, sınavsız olarak yapılacak.

Merkez teşkilatına alınacak kadrolar şöyle:

51 büro personeli

34 destek personeli

30 mühendis

5 avukat

6 veteriner hekim

2 biyolog

4 şehir plancısı

7 tekniker

3 mimar

1 arkeolog

Taşra teşkilatına yapılacak alımlar ise şu şekilde:

46 koruma ve güvenlik görevlisi

33 destek personeli

7 orman muhafaza memuru

3 mühendis

6 tekniker

2 büro personeli

Başvurular 7-17 Ekim tarihleri arasında

Adaylar başvurularını, e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla veya doğrudan https://kariyerkapisi.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Başvuru süreci 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek.

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak

Adaylar arasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak. Yerleştirme işlemleri, 2024 KPSS (B) grubu ilgili puan türüne göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak yapılacak.

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve bu sayının iki katı kadar yedek aday belirlenecek.

Sonuçlar, DKMP Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi https://www.tarimorman.gov.tr/DKMP üzerinden duyurulacak ve ayrıca Kariyer Kapısı Platformundan da görüntülenebilecek.

Doğa koruma ve milli parklar genel müdürlüğü hakkında

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde biyolojik çeşitliliğin korunması, yaban hayatının izlenmesi ve milli parkların yönetimi gibi görevleri yürütüyor. Kurum, son yıllarda dijital başvuru sistemiyle birçok pozisyonda personel alımı yaparak istihdam süreçlerini hızlandırıyor.