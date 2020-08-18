Doğal afetler 75 milyar dolarlık ekonomik kayba neden oldu

18 Ağustos 2020

Risk, emeklilik ve sağlık konularında veri ve analizlerden faydalanarak profesyonel hizmetler sunan Aon, 2020'nin İlk Yarısını Kapsayan Küresel Doğal Afetler Raporu'nu yayınladı.

Aon'un felaketlere yönelik model geliştirme ekibi Impact Forecasting tarafından yayınlanan rapora göre, 2020'nin ilk yarısında yaşanan küresel doğal afetler, küresel ölçekte 75 milyar dolar değerinde ekonomik kayba neden oldu.

Bu miktar, 2000-2019 yılları arasında ortalama kayıp miktarı olan 98 milyar dolardan yüzde 23 oranında daha düşük seviyede gerçekleşti. Sigortalanan kayıplar ise 30 milyar dolar (son 20 yılın ortalaması olan 28 milyar dolardan yüzde 8 oranında daha yüksek) olarak gerçekleşti.

2 bin 200 kişi yaşamını yitirdi

Bu yılın ilk yarısında doğal afetler yaklaşık 2 bin 200 kişinin ölümüne neden olurken, ölümler 1980 ile 2019 arasındaki dönemin ortalaması olan 39 bin 800 ölümün bir hayli altında (orta değer 7 bin 700) sayıda gerçekleşmiş oldu. Raporun kapsadığı dönemde en ölümcül doğal felaket olan sel baskınları, toplam ölümlerin yüzde 60'ına neden oldu.

207 küresel doğal afet oldu

2020'nin ilk yarısında toplamda 207 küresel doğal afet kaydedilirken, bu sayı son 20 yılın ortalaması olan 184'ün üzerinde seyretti. Yılın ilk yarısında milyar dolarlık ekonomik kayıplara neden olan en az 20 ayrı doğal afetin 10'unu tek başına ABD, beşini Asya Pasifik, üçünü Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA), ikisini ise Kuzey ve Güney Amerika yaşadı. 2020'nin ilk yarısının en maliyetli ekonomik kaybına neden olan doğal afeti ise mayıs ayında Hindistan'da 133 kişinin ölümüne ve tahmini 15 milyar dolarlık doğrudan kayba neden olan Amphan siklonu oldu. Kayıpların sigortalanmış olduğu doğal afetler arasında en maliyetli afet ise 10-14 Nisan arasında ABD'de 38 kişinin ölümüne neden olan ve 3 milyar dolarlık kayba sebebiyet veren, şiddetli hava olayı oldu. Yılın ilk altı ayı irili ufaklı birçok doğal afete tanıklık ederken dünya çapında da pek çok topluluk da bu afetlerden olumsuz etkilendi. Yıkıcı afetler açısından 2020'nin ilk yarısı olağandışı seviyede düşük sayıda depreme tanık oldu.

Doğal afetlerin çoğu konvektif fırtınalardan kaynaklandı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aon Türkiye Eş CEO'su Ferhan Özay, 2020'nin ilk yarısının COVID-19 salgını ve bir dizi hava ve iklim kaynaklı afet nedeniyle oldukça zorlu geçtiğine dikkat çekti. Doğal afet etkilerinin çoğunun gök gürültülü (konvektif) fırtınalardan kaynaklandığını söyleyen Özay, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın ilk altı ayında, gök gürültülü fırtınalardan kaynaklı 10 münferit afette 1 milyar dolarından fazla ekonomik kaybın yaşandığına dikkat çekti.

Avustralya ve Kanada'nın her biri, milyar dolarlık hasara yol açan şiddetli dolu fırtınalarıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Özay, "Hindistan ve Bangladeş'teki Amphan gibi mevsimsel tropik siklonlar, Avustralya'daki orman yangınları, Avrupa'da rüzgar fırtınaları ve Kuzey Kutup Dairesi'nde rekor kıran sıcaklıklar gibi olaylar yılın ilk yarısında dikkat çekiciydi. İlk yarı kayıpları, yılın ikinci yarısıyla doğrudan bir korelasyon göstermezken, La Nina koşullarının gelmesi beklendiğinden Atlantik Kasırga Mevsimi'nin yaklaşan zirvesi, yalnızca önümüzdeki aylarda doğal tehlike riski konusunda dikkatli olma ihtiyacını artırıyor." dedi.