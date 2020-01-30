Doğal afetleri fırsata çevirenler 5 bin TL ceza alabilir

30 Ocak 2020

Leyla İLHAN



Elazığ’da yaşanan deprem sonrası birçok ev yıkılırken, birçok ev de hasar gördü. Bu nedenle deprem sonrası kentte kira fiyatlarında 2 kata varan artışlar yaşandığı belirtildi. Yaşanan bu durum doğal afetler sonrası ortaya çıkan fırsatçılara yönelik cezai yaptırımları gündeme getirdi. Konuyla ilgili konuşan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)Genel Başkanı Aziz Koçal, bu artışların yasal olmadığını belirterek, bu tarz durumlarda uygulamanın durdurulması ve 5 bin TL’ye varan para cezaları sözkonusu olduğunu belirtti.



“Aldatıcı Ticari Uygulamalara girer”



“Bu tarz durumlar tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Yayınlanan, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğindeki 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' kapsamına girer” diyen Aziz Koçal şöyle konuştu: “ Yani, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma”, yönetmeliğin “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne bent olarak eklendi” Deprem bölgesinde basına yansıyan kira artışları ile deprem çantaları gibi bazı tüketiciye sunulan bazı ürün ve hizmetlerdeki artışların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Koçal, haksız ticari uygulamalarda üç aya kadar ticari faaliyetin tedbiren durdurulması ve 5 bin lira idari para cezası uygulandığını aktardı.





“İl Ticaret Müdürlükleri’ne bildirilmeli”



Daha önce döviz yükselişinde de benzer uygulamalar olduğunu ifade eden Koçal, “2018 yılının sonları ve 2019 yılı başlarında Ticaret Bakanlığı ceza uygulaması yapmıştı” dedi. Bu durumlarda denetim yetkisinin Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nde olduğunu söyleyen Koçal, bu tarz fırsatçıların şehirlerde İl Ticaret Müdürlükleri’ne bildirilmesi gerektiğine dikkat çekti.



“Affet durumlarına özel yasa çıkarılmalı”



Ticaret Bakanlığı ivedi olarak bölgede gerekli denetimleri yapması gerektiğini söyleyen Koçal, bu düzenlemeye ek olarak doğal afetler sonrası vatandaşa sunulan hizmetler ve mal satışları ile ilgili yasal düzenlemenin de ivedi olarak yapılarak, vatandaşa sunulan hizmet (Kiralama hizmetleri dahil) ve mal satışlarında fiyat artışlarının belirli bir süre için yasaklanması gerektiğini kaydetti. Halihazırda TÜİK’in açıkladığı TÜFE oranlarının üzerinden kira artış yapılamayacağını aktaran Koçal, “Ocak ayı kira artış oranını ise yüzde 15.18. Evleri boş olan ev sahiplerinin fahiş kira talepleri ise tebliğ gereği işlem gerektiriyor” dedi.



Türkiye’de doğal affet durumunda ortaya çıkan fırsatçılara yönelik hukuki bir düzenleme olmadığını söyleyen Tüketici Sorunları Derneği Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak ise, “Sel, yangın veya deprem gibi durumlarda sıkça ortaya çıkan fırsatçılığın önüne geçmek için hayata geçirilecek hukuki bir altyapıya ihtiyacımız var. Bu düzenleme olmadığı için böyle zamanlarda İhtiyaç duyulan ürünlerin fiyatında inanılmaz artışlar olabiliyor. Bu bir battaniye, bir gıda ürünü de olabiliyor. Dünyada bunun önüne geçmek böyle zamanlarda hayata geçen yasalar var ” açıklamasını yaptı.