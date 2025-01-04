Doğal gaz yakmayan komşuya dava açılabilir!

Havaların soğuması doğal gaz kullanımını artırırdı. Ancak, kombisini açmayan veya odalardaki ısıtma peteklerinin bazılarını açan kişiler, komşusunun faturasının yüksek gelmesine neden olabiliyor.

Avukat Kenan Demirezen, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle yüksek doğal gaz faturaları ödeniyorsa mahkemeye başvurarak bu farkın temin edileceğini söyledi.

"Hakimin müdahalesini öngörüyor"

Avukat Kenan Demirezen, komşuların kat mülkiyetine uygun hareket etmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:

“Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 18. maddesi, Medeni Kanun'un 2. ve 3. maddelerine atıf yaparak; tüm komşuların, iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak; kendi dairelerini, kendi kullanım alanlarını, ortak alanları, bu kaidelere uygun olarak kullanılmasını emrediyor.

Eğer kiracılar veya o binayı kim kullanıyorsa; ortak alanları, kendi kullanım alanlarını, dairelerini kullanırken bu iyi niyet kurallarına, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmezse; diğer komşuların, kullanıcıların zararına olacak şekilde hareket ederse, buna Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. maddesi hakimin müdahalesini öngörüyor."

"Farkı talep edebilirler"

Demirezen, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle kişinin normalde ödediği doğal gaz faturasından daha yüksek bir fatura geliyorsa, mahkemeye başvurarak bu farkın komşudan talep edilebileceğini ifade etti:

“Mesela kişi; normal ortalamada bin TL'lik, bin 500 TL'lik bir doğal gaz faturası ödüyorken, komşunun kombiyi çalıştırmaması sebebiyle bu rakam yükseliyorsa; 2 bin lira, 3 bin lira, 5 bin lira gibi bir doğal gaz faturası ödemek zorunda kalıyorsa, bu şekilde mahkemelere başvurarak bu farkı ondan talep edebilir” diye konuştu.

"Komşu, zararı tazmin edecektir"

Komşunun kombiyi çalıştırmadığı tespit edildiği zaman komşunun zararı tazmin edeceğini söyleyen Kenan Demirezen, şunları söyledi:

“Komşunuzun kombiyi yakmadığını tespit ettiğiniz zaman, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında yönetimle ikaz edilebilir; fakat bunun en uygun yolu, mahkemeye başvurarak burada hakimin olaya müdahale edilmesini istemektir.

Bu durumda zarar tespit edilir, komşunun buna sebebiyet verdiği ortaya çıkarsa yargılama gerektirir. Bu durumda komşu, zararını tazmin edecektir. Kişinin yakmasını veya yakmamasını gerektirecek özel sebep olabilir. Buradaki temel kriter; komşunun, kat malikinin veya o daireyi kullanan kişinin zararına olacak şekilde bunu zarar kastıyla yapması, o zararı ödeyeceği anlamına gelir."