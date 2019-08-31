Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14.9 zam
Konutlarda ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatlarına 1 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14.9 zam yapıldı.
Konutlarda ve ticarethanelerde kullanılan doğalgazın fiyatlarına 1 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 14.9 zam yapıldı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Boru Hatları İle Petrol Taşımacılığı Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) önerisi üzerine, doğalgaz satış fiyatlarında 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle aralamaya gitti.
Yeni tarifeye göre konutlarda tüketilen doğalgazın metreküp fiyatına yüzde 14.9 zam yapıldı. Kademe tabir edilen ticarethanelerde tüketilen doğalgazın fiyatları da aynı şekilde yüzde14.9 oranında arttı.
1 Ağustos'ta da konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.