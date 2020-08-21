Doğalgaz nasıl çıkarılır? Doğalgaz çıkarmanın maliyeti ne kadar?

21 Ağustos 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırdığı bölgede doğalgaz rezervi bulunduğunu açıklamasının ardından vatandaşlar doğalgaz konusunda detayları araştırmaya başladı. En çok merak edilen sorular ise "Doğalgaz nasıl çıkarılır?" ve "Doğalgaz çıkarmanın maliyeti ne kadar?" oldu.

Doğalgaz nasıl çıkarılır?

Yer altında bulunan doğalgazın tespit edilmesi oldukça zorluu bir süreçtir. Toprak altında yer alan kayaların küçük gözeneklerinde bulunan doğalgazın tespiti için sismik araştırmalar yapılır. Bu araştırmalar ile yer altına ses dalgaları gönderilir ve bunnların yansımaları takip edilir. Bu araştırmalar sonucunda hidrokarbon içerebileceği değerlendirilen bölgelere dair tahmini bir ön çalışma yapılır. Daha sonra jeofizik ve jeoloji mühendisleri çeşitli yazılımlar kullanarak bölgenin bir nevi röntgenini oluşturur ve bunun sonucunda tahmini rezerv içeriği üzerine çalışılır.

Rezervin belirlenmesinin ardından sondaj mühendisleri, jeoloji ve jeofizik mühendisleri tarafından doğalgaz rezervi belirlenen alanda güvenli bir kuyu planı hazırlanır ve ardından sondaja başlanır. Sondaj platformu ile deniz tabanından belirlenen rezerv alanına kadar bir kuyu açılır ve sondaj çalışmasının sonunda alanda doğalgaz varlığı kanıtlanmış olur.

Doğalgaz çıkarmanın maliyeti

Bu noktada çok fazla değişkenden söz edilebilir. Doğalgaz rezervi için yapılacak yatırım, kullanılan teknoloji, açılacak kuyu sayısıi bölgenin jeolojik yapısına göre değişkenlik gösteriyor.