Doğalgaza yüzde 30 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Mayıs tarifesi değişmemişti

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olmuştu. Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlenmişti.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Dünya Gazetesi'nin düzenlediği “Enerji’de Ne Oluyor? Arz Güvenliği ve Fiyat Krizi” başlıklı webinar'da enerji sektöründe yaşanan son gelişmeler, fiyat artışları ve bu kapsamda atılması gereken adımlar tartışılmıştı.