Doğalgazda elektrik üretim amaçlı tarifelere yüzde 18,3 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosunu açıkladı. Doğalgazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri tarifesi sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğalgaz için 7 bin 450 liraya çıktı.