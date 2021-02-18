Beşiktaş'taki evinde 83 yaşında hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Doğan Cüceloğlu için Levent Afet Yolal Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Burada, Doğan Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu ve ağabeyi Şahin Cüceloğlu taziyeleri kabul etti.

Şahin Cüceloğlu, taziyeleri kabul ederken, "Doğan Bey'e değer verdiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerin sağlıklı kalıp, uzun ömürlü olup bu güzel hizmetleri devam ettirmenizi diliyoruz. Sizler için dua ediyoruz." dedi.

Namaza, Cüceloğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Cüceloğlu'nun cenazesi, Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Çok sayıda kitabı bulunan Cüceloğlu, öğrencilere, öğretmenlere, ebeveynlere ve iş insanlarına yönelik seminer, konferans ve atölye çalışmaları düzenledi.

Kişisel gelişim kitapları ve bilimsel makalelerinde Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını inceleyen Doğan Cüceloğlu'nun kaleme aldığı kitapları şunlar:

"Var mısın?", "Öğretmenim Bir Bakar Mısın?", "Evlenmeden Önce", "Geliştiren Anne-Baba", "Derviş'in Aklı", "Gerçek Özgürlük", "İçimizdeki Çocuk", "İletişim Donanımları", "Başarıya Götüren Aile", "Savaşçı", "Mış Gibi Yetişkinler", "Mış Gibi Yaşamlar", "Korku Kültürü", "Onlar Benim Kahramanım", "Öğretmen Olmak, Bir Can'a Dokunmak", "Bir Kadın Bir Ses", "İçimizdeki Biz", "İnsan Ve Davranışı", "İnsan İnsana", "İnsan İnsana sohbetler 1"