"Doğru kararı birinci derece mahkeme verir"

12 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını değerlendirdi.

Yıldırım, "Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını bizim hükümetimiz getirdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğeniriz beğenmeyiz, bunun incelenmesi, değerlendirilmesi ayrı bir şeydir. Ancak takdir edersiniz ki ilk derece mahkemesi dosyaya hakimdir. Anasaya Mahkemesi değerlendirmesinde birkaç husustaki iddiayı dayanaktan yoksun bulup reddetmiştir. Tutuklanma sebebini yeterli görmeyen bir karar almıştır. Dosyanın içeriğini biz de bilmiyoruz Anayasa Mahkemesi de bilmiyor. O bakımından doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. Verilen karar iddianame sürecine kadar olan işlemlerle ilgilidir. Yerel mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin kararını da dikkate alarak en uygun kararı verecektir.

Hangi mahkeme olursa olsun, karar verirken, bizim yürütme olarak beklentimiz büyük bir mücadele verdiğimiz bölücü terör örgütü, FETÖ ile yapılan bu mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak veya böyle anlaşılacak kararları almamalıdır. Bu konuda çok daha dikkatli davranmak hem mahkemelerin hem yürütmenin hem idarenin görevidir. Bütün kurumların bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri icap etmektedir." şeklinde konuştu.

"Muhalefet gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasın"

İttifak tartışmalarına da değinen Yıldırım, "Bir partinin listesinden değil amblem ve tüzel kişiliklerini muhafaza ile seçime birlikte gitmelerine yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Muhalefet gizli saklı ittifak yapmaya kalkmasın. İttifak aleni, açık bir şekilde yapılır" dedi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin soruyu yanıtlayan Yıldırım, "Hem haksızlıktır, hem de ABD-Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara ne kadar güvenliyse, Washington o kadar güvenlidir. Küresel teröre karşı daha fazla dayanışma gerekiyor." diye konuştu.