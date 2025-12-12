Doğrudan satış derneği 2030 yol haritasını açıkladı: Dört yılda ilave 350 milyon dolar

Hayati ARIGAN

650 mil­yon dolara ulaşan Türkiye pa­zarının yeni yönetmelik ve gi­rişimci ekosistemiyle 2030’da 1 milyar doları aşması bekleni­yor. Avon, Oriflame, Herbalife, Vorwerk, LR Health & Beauty, QNET, Amare Global, Forever Living ve Homm Bitkisel’in ge­nel müdürlerinin katıldığı top­lantıda sektörün büyüme di­namikleri ve geleceği masaya yatırıldı.

DSD Başkanı Naime Yalçın, WFDSA’nın 2025 rapo­runa göre küresel doğrudan sa­tış pazarının 2024’te 164 mil­yar dolarlık hacme ulaştığını ve 104,3 milyon bağımsız girişim­cinin gelir elde ettiğini hatırlat­tı. Avrupa pazarlarının durağan bir seyir izlediğine dikkat çeken Yalçın, Türkiye’nin 2021–2024 döneminde büyüme kaydeden üç pazardan biri olduğunu not etti.

Yeni yönetmelikte katı kurallar

Yalçın, “Türkiye pazarının bü­yüklüğü 650 milyon dolara ulaş­tı. Yeni yönetmelik ve girişimci ekosistemiyle 2030’da 1 milyar doları aşmayı, dünyada milyar dolarlık 22. pazar arasına gir­meyi ve Avrupa’da ilk 5’e yüksel­meyi hedefliyoruz” dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımla­nan yeni Doğrudan Satış Yönet­meliği sektörün geleceğinde belirleyici rol oynuyor. Yönet­melik ile getirilen başlıca dü­zenlemeler şunlar:

-Cayma süresi 14 günden 30 güne çıkarıldı.

-Doğrudan satış şirket­lerine lisans alma zorunlu­luğu getirildi.

-Şirketlerin en az 10 milyon TL sermaye ve 3 milyon TL banka blokesi bu­lundurması şart koşuldu.

-Her bir satıcıya ‘doğrudan satıcı numarası’ tahsis edilmesi zorunlu hale geldi.

DSD yetkilileri, bu düzenle­melerin güven ortamını güçlen­dirdiğini ve kötü niyetli oyun­cuları sistem dışına çıkardığını vurguladı.

Girişimcilerin yüzde 77’si kadın

TÜİK’e göre Türkiye’de ka­dınların işgücüne katılım ora­nı yüzde 36,8 seviyesinde bulu­nurken, doğrudan satış sektö­ründe girişimcilerin yüzde 77’si kadınlardan oluşuyor. Esnek çalışma yapısı, düşük sermaye ihtiyacı ve topluluk desteği, ka­dın girişimciler için sektörü ca­zip hale getirdi. Yönetmeliğin tanıtıldığı toplantıda DSD Baş­kan Yardımcısı Samet Sertaş “Sektör için devrim niteliğin­de bir adım” dedi. Yeni yönet­meliğin doğrudan satış siste­mini ilk kez kapsamlı biçimde tanımladığını belirten Sertaş, “Artık sektöre giriş çok da­ha sıkı kriterlere bağlı. Tak­litçiler ve kötü niyetli oyun­cular sistem dışı kalacak. Bu düzenleme Türkiye’yi küre­sel arenada ilk 20’ye taşıyacak güçtedir” ifadelerini kullandı.