Doğrudan satış derneği 2030 yol haritasını açıkladı: Dört yılda ilave 350 milyon dolar
Türkiye’de doğrudan satış sektörünün çatı kuruluşu Doğrudan Satış Derneği (DSD), yeni yönetmelik ile güçlenen yasal altyapının sektöre ivme kazandırdığını belirterek “2030 Vizyonu”nu açıkladı.
Hayati ARIGAN
650 milyon dolara ulaşan Türkiye pazarının yeni yönetmelik ve girişimci ekosistemiyle 2030’da 1 milyar doları aşması bekleniyor. Avon, Oriflame, Herbalife, Vorwerk, LR Health & Beauty, QNET, Amare Global, Forever Living ve Homm Bitkisel’in genel müdürlerinin katıldığı toplantıda sektörün büyüme dinamikleri ve geleceği masaya yatırıldı.
DSD Başkanı Naime Yalçın, WFDSA’nın 2025 raporuna göre küresel doğrudan satış pazarının 2024’te 164 milyar dolarlık hacme ulaştığını ve 104,3 milyon bağımsız girişimcinin gelir elde ettiğini hatırlattı. Avrupa pazarlarının durağan bir seyir izlediğine dikkat çeken Yalçın, Türkiye’nin 2021–2024 döneminde büyüme kaydeden üç pazardan biri olduğunu not etti.
Yeni yönetmelikte katı kurallar
Yalçın, “Türkiye pazarının büyüklüğü 650 milyon dolara ulaştı. Yeni yönetmelik ve girişimci ekosistemiyle 2030’da 1 milyar doları aşmayı, dünyada milyar dolarlık 22. pazar arasına girmeyi ve Avrupa’da ilk 5’e yükselmeyi hedefliyoruz” dedi. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni Doğrudan Satış Yönetmeliği sektörün geleceğinde belirleyici rol oynuyor. Yönetmelik ile getirilen başlıca düzenlemeler şunlar:
-Cayma süresi 14 günden 30 güne çıkarıldı.
-Doğrudan satış şirketlerine lisans alma zorunluluğu getirildi.
-Şirketlerin en az 10 milyon TL sermaye ve 3 milyon TL banka blokesi bulundurması şart koşuldu.
-Her bir satıcıya ‘doğrudan satıcı numarası’ tahsis edilmesi zorunlu hale geldi.
DSD yetkilileri, bu düzenlemelerin güven ortamını güçlendirdiğini ve kötü niyetli oyuncuları sistem dışına çıkardığını vurguladı.
Girişimcilerin yüzde 77’si kadın
TÜİK’e göre Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 36,8 seviyesinde bulunurken, doğrudan satış sektöründe girişimcilerin yüzde 77’si kadınlardan oluşuyor. Esnek çalışma yapısı, düşük sermaye ihtiyacı ve topluluk desteği, kadın girişimciler için sektörü cazip hale getirdi. Yönetmeliğin tanıtıldığı toplantıda DSD Başkan Yardımcısı Samet Sertaş “Sektör için devrim niteliğinde bir adım” dedi. Yeni yönetmeliğin doğrudan satış sistemini ilk kez kapsamlı biçimde tanımladığını belirten Sertaş, “Artık sektöre giriş çok daha sıkı kriterlere bağlı. Taklitçiler ve kötü niyetli oyuncular sistem dışı kalacak. Bu düzenleme Türkiye’yi küresel arenada ilk 20’ye taşıyacak güçtedir” ifadelerini kullandı.