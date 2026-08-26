Doğrudan yatırımlarda ikinci çeyrekte çıkış

Geçen yılın ay­nı döneminde 0,9 milyar dolarlık net doğrudan yatırım girişi yaşa­nırken, 2026’nın ikinci çeyreğin­de 0,9 milyar dolarlık net serma­ye çıkışı gerçekleşti.

Bu dönem­de Türkiye’ye yönelik doğrudan yatırım girişleri 1,6 milyar dolar olurken, yurt dışına yapılan doğ­rudan yatırımlar 2,5 milyar dola­ra ulaştı. Gayrimenkul kaynaklı net girişler de hesaba katıldığın­da doğrudan yatırımlardan kay­naklanan toplam net sermaye hareketi 1,5 milyar dolarlık çıkış olarak hesaplandı.

Yabancılara konut satışında İstanbul açık ara önde

Yabancılara konut satışları da ikinci çeyrekte geriledi. 2026’nın ikinci çeyreğinde yabancılara 4 bin 918 konut satıldı. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 azaldı. Yabancılara ya­pılan satışların yüzde 43’ü İstan­bul’da, yüzde 32’si ise Antalya’da gerçekleşti. Uyruklara göre Rus­ya vatandaşları 912 konutla ilk sırada yer alırken, İran vatandaş­larına 395, Ukrayna vatandaşla­rına ise 347 konut satıldı.

Türkiye’ye gelen yabancı yatı­rımların yüzde 64,3’ü imalat ile toptan ve perakende ticaret sek­törlerinde toplandı. İmalat sana­yinin toplam yatırımlardaki pa­yı yüzde 35,4 olurken, toptan ve perakende ticaretin payı yüzde 28,9 olarak gerçekleşti.

Toptan ve perakende ticaret sektörüne yapılan yatırımlarda ise geçen yılın aynı dönemine göre dü­şüş görüldü. Ülke bazında Tür­kiye’ye gelen doğrudan yaban­cı yatırımlarda Hollanda yüzde 29,6’lık payla ilk sırada yer aldı. ABD, Birleşik Arap Emirlikle­ri, İngiltere, Almanya, Avustur­ya, Danimarka, Fransa, Kanada ve İsviçre’den gelen yatırımlar­da ise önemli artışlar kaydedildi.

Türkiye’de kurulan yabancı ser­mayeli şirketlerin sayısı, geçen yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 101 arttı. Limited şirketlerde ne­redeyse tüm faaliyet gruplarında artış görülürken, anonim şirket­lerde bilgisayar programlama, li­mited şirketlerde ise uzmanlaş­mamış toptan ticaret öne çıktı. Yabancı sermayeli şirketlerin merkezleri açısından İstanbul, yüzde 37,6’lık payıyla ilk sıradaki yerini korudu. Ortakların ülkele­rine göre sıralamada ise Suriye ortaklı girişimler ilk sırada bu­lunmaya devam etti.

Türk yatırımcı yurt dışına yöneldi

Yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlarda gayrimenkul sek­törü ağırlığını korurken, sektö­rün toplam yatırımlardaki payı ikinci çeyrekte arttı. Hollanda’ya yapılan yatırımlar 2025’in ikin­ci çeyreğindeki 409 milyon do­lardan 2026’nın aynı dönemin­de 763 milyon dolara yükseldi. ABD ve İsviçre’ye yönelik yatı­rımlarda da dikkat çekici artış­lar yaşandı. Türk yatırımcıların yurt dışındaki gayrimenkul ya­tırımları ise ikinci çeyrekte 2,6 milyar dolara ulaştı. Böylece bu tutar son beş yılın ortalamasının 10 katını aştı.