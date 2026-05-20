Doğu Akdeniz’de alarm verildi: Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sinop, Kastamonu kıyıları ve Samsun’un batısı dışında yurdun büyük bölümünde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların özellikle Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Balıkesir, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Adana’nın kuzey ve doğu kesimleri ve Kahramanmaraş’ın batısında ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış tahmini yapıldı.

Doğu Akdeniz için kritik uyarı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz’de etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Özellikle Hatay, Osmaniye ve Adana çevrelerinde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekildi.

Adana’da hava sıcaklığının 22 derece civarında seyretmesi beklenirken kent genelinde kuvvetli sağanak öngörülüyor. Hatay’da ise yer yer şiddetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İstanbul dahil birçok ilde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi’nde de yağışlı hava etkisini gösterecek. İstanbul’da gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken hava sıcaklığının 21 derece olması tahmin ediliyor.

Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtilirken Bursa, Sakarya ve Kırklareli’nde de aralıklı yağış geçişleri görülecek.

Ege Bölgesi’nde İzmir, Manisa ve Muğla’da sağanak yağış beklenirken Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

İç Anadolu’da kuvvetli yağış görülecek

İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara başta olmak üzere birçok kentte sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji, bölgenin kuzey ve doğusunda yağışların yer yer kuvvetli olacağını açıkladı.

Başkent Ankara’da sıcaklığın 18 dereceye kadar düşmesi beklenirken özellikle kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli yağış tahmini yapıldı. Eskişehir’de de yerel kuvvetli sağanak beklentisi bulunuyor.

Sıcaklıklar iç ve doğu kesimlerde düşecek

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredecek. Batı bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı bölgelerde kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği bildirildi. Güneydoğu Anadolu’nun batısında ise öğle saatlerinden sonra rüzgarın zaman zaman 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.