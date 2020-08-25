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Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile İtalyan gemileri geçiş eğitimi gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'de İtalya ile ortak eğitim
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Göksu ve TCG Fatih fırkateynleri ile İtalyan muhribi ITS Durand de la Penne tarafından Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri icra edildiğini duyurdu.

Açıklamada "Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla geçiş eğitimleri icra edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık, eğitim faaliyetine ilişkin fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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