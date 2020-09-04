ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
25 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Gündem
  • Doğu Akdeniz'de teknik görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

Doğu Akdeniz'de teknik görüşmelerde anlaşma sağlanamadı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de çözüm arayışıyla ilgili olarak "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" açıklaması yaptı.

Doğu Akdeniz'de teknik görüşmelerde anlaşma sağlanamadı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

NATO'dan Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg "Doğu Akdeniz'le ilgili teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Teknik gröüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap