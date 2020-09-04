Doğu Akdeniz'de teknik görüşmelerde anlaşma sağlanamadı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Doğu Akdeniz'de çözüm arayışıyla ilgili olarak "Teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı" açıklaması yaptı.
NATO'dan Doğu Akdeniz'deki çözüm arayışına ilişkin açıklama geldi.
NATO Genel Sekreteri Jen Stoltenberg "Doğu Akdeniz'le ilgili teknik görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlanamadı. Teknik gröüşmeler siyasi müzakereden ayrı tutulmalı. NATO, Almanya'nın siyasi müzakere çabasına dahil değil" dedi.