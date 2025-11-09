Doğu Anadolu’ya hızlı tren kademeli olarak gelecek

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından Alanya’da düzenlenen 5. Küresel Medya Buluşması’na katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Anadolu’ya uzanacak hızlı tren hattına ilişkin takvimi paylaştı.

Gazetecilerin “Yüksek Hızlı Tren Erzincan, Erzurum ve Kars’a ne zaman ulaşacak?” sorusunu yanıtlayan Bakan Uraloğlu, projenin aşamalı şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Uraloğlu, ilk etapta mevcut demiryolu hattının modernize edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İlk etapta mevcut hattı iyileştireceğiz. Projemiz var. Mevcut hattı birkaç yıl içerisinde elektrikli ve sinyalli hale getirerek hızlandıracağız. Ondan sonra da hızlı treni getirmiş olacağız.”