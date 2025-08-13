Doğu Karadeniz’de ‘vampir kelebek’ alarmı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tarım alanlarına zarar veren ve halk arasında “vampir kelebek” olarak bilinen Ricania Simulans, yeniden ortaya çıktı. İlk kez 2008 yılında bölgede görülen zararlı tür, bitkilerin özsuyunu emerek kurumasına yol açıyor.

Sıcaklıkların artmasıyla özellikle Rize’de yoğun olarak gözlemlenen vampir kelebekler, Temmuz ayında bıraktıkları yumurtaların Ağustos’ta kelebeğe dönüşmesiyle tarımsal ürünlere ciddi zarar veriyor.

Çiftçilerin kabusu oldu

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Adnan Cengiz, vampir kelebeklerin çay başta olmak üzere birçok ürüne zarar verdiğini belirterek, “Karadeniz bölgesinde, özellikle Çayeli’nde haddinden fazla türedi. Salatalıkları, fasulyeleri, meyveleri tamamen kuruttu. Gece evde oturamıyoruz, kapılara pencerelere çıkamıyoruz. Her taraf kelebek dolu. Rahatsız oluyoruz, meyve ve çay kalmadı. Yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz” dedi.

Tarım alanları tehdit altında

Ricania Simulans’ın yayılması, bölgedeki tarımsal verimi ciddi ölçüde düşürürken, üreticiler Tarım Bakanlığı’ndan acil müdahale talep ediyor. Uzmanlar, zararlının kontrol altına alınmaması halinde bölgedeki çay, meyve ve sebze üretiminde büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.