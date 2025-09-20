Doğu Karadeniz’e bir günde "bir yıllık" yağış düştü: Sel ve heyelanlar felakete yol açtı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir günde metrekareye düşen yağış miktarı 1000 kilogramı aşarak Türkiye’nin birçok ili ve bölgesine bir yılda düşen toplam yağış miktarını geride bıraktı. En fazla yağışın kaydedildiği Giresun’un Çanakçı ilçesinde metrekareye 303 kilogram yağış düştü. Taşan dereler sel felaketine yol açarken, Ayder-Çamlıhemşin yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, yüzlerce turist yaylada mahsur kaldı.
Doğu Karadeniz Bölgesi, son yılların en şiddetli yağışlarından birini yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı alarm uyarısının ardından bölgede metrekareye bir günde toplamda 1000 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu miktar, Türkiye’nin birçok ili ve bölgesinin bir yılda aldığı toplam yağış miktarını aştı.
Rekor yağış Giresun’un Çanakçı ilçesinde
En fazla yağış, 303 kilogram ile Giresun’un Çanakçı ilçesinde kaydedildi. Çanakçı’yı, Rize İkizdere Çağrankaya Yaylası 172, Giresun Görele-Sis Dağı 154, Rize Güneysu-Handüzü Yaylası 144, Rize merkez Andon 133, Trabzon Şalpazarı 109 ve Artvin Borçka 106 kilogram ile takip etti.
Çanakçı’da bir günde metrekareye düşen yağış miktarının, Konya ve Karaman’ın yaklaşık 7-8 aylık ortalama yağışını geride bıraktığı bildirildi.
Sel ve heyelanlar yolları kapattı
Şiddetli yağışın etkisiyle dereler taştı, birçok noktada sel felaketleri meydana geldi. Ayder-Çamlıhemşin karayolu dere taşkınları ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun kapanması sonucu yüzlerce yerli ve yabancı turist yaylada mahsur kaldı.
Uzmanlardan iklim değişikliği uyarısı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz’de bir günde yaşanan bu uç örneğin, iklim değişikliğinin etkilerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, bölgede aşırı yağış ve sel riskinin her geçen yıl daha da arttığını vurguladı.