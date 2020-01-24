Doğu'da kar nedeniyle 961 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

24 Ocak 2020

Van, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 961 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşamdan bu yana etkili olan kar ve tipiden dolayı 579 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Valiliği de yoğun kar nedeniyle İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

Bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kent merkezinde, evler, araçlar ve ağaçlar kar altında kaldı. Güne karla uyanan vatandaşlar, kar altında kalan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Bazı yolların kapalı olması nedeniyle araçlarını çıkaramayanlar, yürüyerek işe gitmeye çalıştı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki ana arterlerde ve kaldırımlarda biriken karları temizledi.

Yoğun kar nedeniyle kentte düzenlenmesi beklenen bir çok program da iptal edildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'ni çığ tehlikesine karşı geçici olarak kapattı. Van-Hakkari kara yolunda da ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Bitlis

Bitlis'te İl Özel İradesi Genel Sekreteri Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipiden dolayı 257 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların yürütüldüğünü kaydederek, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Kar ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yaptı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.

Hakkari

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Hakkari ve ilçelerinde 28 köy ile 97 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 125 yerleşim biriminin yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta da etkili olan kar, kent merkezini beyaza bürüdü. Muş-Bitlis kara yolunda yoğun kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, Muş-Bitlis kara yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.

Erzurum'da gece ve sabah saatlerinde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Karın ardından oluşan soğuk havanın da hakim olduğu kentte, sürücüler, karla kaplı yollarda ilerlemekte zorlandı.

Yağış sonucu kent merkezinde kar kalınlığı 11, Palandöken Dağı'nda ise 78 santimetreye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması ve ulaşımın rahatlıkla sağlanması için kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars

Dondurucu soğukların yaşandığı Kars'ta, bazı göletler, dereler ile sulak alanlar dondu.

Susuz ilçesine bağlı Porsuklu köyünden geçen çay da soğuk hava nedeniyle tamamen dondu. Buzla kaplanan çayda çocuklar buz üzerinde eğlenceli vakit geçirdi.

Soğuk hava nedeniyle kent merkezindeki bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışı yükseklerde ise tipiye dönüştü.

Kentin Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat bağlantılı kara yollarında yoğun tipi ulaşımı aksattı.

Ağrı

Ağrı'da ise gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Beyaza bürünen kentte vatandaşlar da karla kaplı kaldırımlarda ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve Ağrı Belediyesi ekipleri, ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için yoğun kar uyarısında bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari çevresinde yoğun kar yağışlı olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 1, sıfırın altında olmak üzere Hakkari ve Muş'ta 1, Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları yurt genelinde azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava yarın sabah saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacak.

Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sakarya, Bilecik, Sivas ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rize, Artvin, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı öngörülürken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ile 4 derece azalması, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Elazığ, Adıyaman çevreleri ve Muğla'nın iç kesimlerinde kuvvetli ve tam fırtına (70-100 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA