Doğum Çantasında Olması Gerekenler Nelerdir? 

Bebeği için her şeyi düşünen anneler, doğum sonrasında hastanede kaldığı süreçte nelere ihtiyaç olabileceğinin listesini çıkarıyor ve doğum çantası hazırlıyor. Doğum çantası hazırlamak için imkanı olmayan annelere ise Kızılay, Sevgi Bohçaları ile doğum çantasında olması gereken temel ihtiyaçları ulaştırıyor.

Sevgi Bohçaları, yeni doğum yapan annelerin hem kendisi hem de bebeği için hijyen, giyim eşyası gibi ürünleri barındırıyor. Sevgi bohçalarında yer alan ürünler ile anne ve bebeklerinin öncelikli temel ihtiyaçları gideriliyor. Ayrıca doğum sonrasında ailelere bebek bakımı ile ilgili bilgiler de veriliyor.

Yeni doğum yapan ihtiyaç sahibi anneler için düzenlenecek 250₺ bedelindeki sevgi bohçalarına destek vermek isteyen hayırseverler, “SEVGİ” yazıp 2868’e SMS göndererek 10₺ tutarında, kizilay.org.tr üzerinden, 168 çağrı merkezini arayarak veya mobil/internet bankacılığı üzerinden, banka/PTT şubelerinden istedikleri tutarda yapacakları bağış ile anneler ve masum bebeklerine yardım eli uzatabilir.

Bağış için: : kizilay.org.tr/b/sb