Doğum günü pastası faciası: Üniversiteli kız hayatını kaybetti

Ağrı’da Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Remziye Horuz (25), arkadaşlarının 2 Aralık’ta hazırladığı doğum günü sürprizi sırasında trajik bir şekilde yaşamını yitirdi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Horuz’un, yumurtaya alerjisinin bulunduğu biliniyordu.

Yumurtasız sipariş iddiası

Edinilen bilgilere göre iki arkadaşı, il merkezindeki bir pastaneye giderek Horuz’un yumurta alerjisini özellikle belirtti ve yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Kutlama sırasında pastadan yiyen genç öğrenci, kısa süre sonra fenalaştı.

Ağır alerjik reaksiyon

Durumun fark edilmesi üzerine Horuz, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve aynı gece yoğun bakım ünitesine alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen, geçirdiği ağır alerjik reaksiyon nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın ardından Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41) ve F.Y. (32) gözaltına alındı. Ayrıca olay günü alınan pastadan numune alınarak, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı’na gönderildi.