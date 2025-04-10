Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

Doğum yardımı yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürülüğe girdi.

Yönetmelikle birlikte, doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin TL ödeme yapılacak. Ödemeler, herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulmadan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları ve süreç

Doğum yardımına başvurabilmek için anne ya da babanın Türk vatandaşı olması ve Türkiye’de ikamet etmesi şartı aranacak.

* İlk çocuk için başvuru, doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde,

* İkinci ve sonraki çocuklar için ise çocuk 5 yaşını doldurmadan yapılabilecek.

* Aylık ödemeler, çocuğun 5 yaşına kadar sürecek.

* Başvurular, e-Devlet sistemi ve Bakanlıkça belirlenen diğer kanallar aracılığıyla alınacak.

Hukuki güvence ve denetim

Yardım ödemeleri haczedilemeyecek. Ancak haksız yere doğum yardımı alan kişilerin, ödemeleri faiziyle birlikte geri iade etmeleri gerekecek. Ayrıca, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hak sahipleri hakkında yasal işlem başlatılabilecek.

Yeni düzenleme, Türkiye’de doğum oranlarını artırmaya yönelik sosyal politika adımları arasında yer alıyor.