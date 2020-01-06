Doğuş Holding, duayenini uğurladı

06 Ocak 2020

Haber: Mustafa Kemal ÇOLAK / Fotoğraf: Mehmet BARS

Türk özel sektörünün ilk temsilcileri hakkında çok şey söylenebilir. Girişimci yönlerinden, iş odaklı yaşamlarına, sezgilerine kadar pek çok meziyet, Vehbi Koç’tan, Üzeyir Garih’e, Asım Kibar’dan, İbrahim Bodur’a, Asım Kocabıyık’a, Ayhan Şahenk’e uzanan geniş listedeki iş insanlarının başarılarının altında yatan gerçeklerdir.

İlk nesil iş insanları, yönetici seçiminde de fark yaratmasını bildiler. Bu konudaki becerileri, belki de onları başarıya odaklayan en önemli motivasyon aracıydı, ancak en az konuşulan yönleri oldu.

İlk müteşebbis patronları ile aynı dönemde iş yaşamına adım atan profesyonel kadrolar on yıllarca yalnızca şirket idaresinden sorumlu olmadılar, camialarının ‘akil insanları’ oldular, yeni neslin yetişmesinde ‘ağabey’ rolü üstlendiler.

Doğuş Holding’in temellerini atan rahmetli Ayhan Şahenk de yöneticileri ile uzun soluklu çalışan, adeta kader ilişkisi kuran patronlar arasında sayılabilir.

1950’de Ankara’da faaliyete geçen Doğuş İnşaat, 1974 yılında İstanbul’a taşınırken, Ayhan Şahenk’in yanında Şadan Öztaş, hukuk işlerinden sorumlu Aslan Aksal, Gönül Talu, Ekrem Küçüksubaşı gibi uzun yıllar gruba hizmet edecek isimler vardı.

Bankacılıkta emin adımlar

Ankara Maltepe’den, İstanbul Gümüşsuyu’na taşınan ekibe, 1974’ün sonlarında kamu deneyimli bir bankacı katıldı. Ziraat Bankası’nda müfettiş olarak çalışan Yücel Çelik’in transferi, Şahenk’in taa 1960’lı yıllardan itibaren ilgilendiği ve çeşitli vesileler ile yakınlaştığı bankacılık sektörüne planlı, uzun soluklu giriş yapmasının da önünü açtı.

Bu alana ilk önemli girişimini 1960’lı yıllarda Elginkan Topluluğu’nun kurucusu yakın arkadaşı Cahit Elginkan’dan yüklü miktarda Yapı Kredi Bankası hissesi alarak yapan Şahenk, Yücel Çelik ve ekibinin çizdiği strateji ile adımlarını bankacılık sahasının en büyük oyuncularından biri olma yolunda attı.

Türkiye’nin ilk özel bankası Yapı Kredi Bankası’nın en büyük pay sahibi iken hisselerini 1979’da Çukurova Grubu’na devretti. İmar Bankası’nı devraldı, 1983 yılında Koç ve Sabancı’dan Garanti Bankası hisselerini satın aldı. 1984’te İmar Bankası’nı Uzanlar’a sattı. Finans sektörüne iyice ısınan Doğuş, sırası ile Körfezbank’ı kurdu, Osmanlı Bankası’nın Garanti Sigorta ve Garanti Hayat Sigorta’nın ve daha çok sayıda finans kuruluşunun sahibi oldu. Yurt dışında da çok sayıda ülkede bankacılık yaptı.

İşte tüm bu girişimlerde ve finans sektörünün önemli oyuncusu olmasında kurmay başkan Yücel Çelik’ti. Bünyesinden doğal olarak pek çok bankacıyı da yetiştiren, sektöre kazandıran Doğuş Holding’in yalnızca finans alanındaki operasyonlardan sorumlu olmadı Yücel Çelik. Uzun yıllar Doğuş’ta görev yapan Zekeriya Yıldırım’ın tabiri ile bankacılık sektörüne iki taraftan da bakmasını bildi. Doğuş’ta bir taraftan bankacılık yaptı, diğer yandan Doğuş’un diğer şirketlerinde bankalardan kredi alan kanatta da yer aldı.

28 yıl çalıştığı Ayhan Şahenk’in en yakınındaki profesyonel olan Yücel Çelik, Ayhan Şahenk’in 2001’deki vefatının ardından Ferit Şahenk ile de uzun süre mesai yürüttü. Ferit Şahenk’in ‘babamdan en önemli miras’ tanımını yaptığı profesyonel kadro içinde yer aldı. Grubun yönetim kurulu başkan vekilliği görevinde bulundu.

78 yaşında vefat eden, meslektaşımız Nazlı Çelik’in de babası olan Yücel Çelik, bugün son yolculuğuna Doğuş Holding’in kalabalık çalışanı ve sevenleri tarafından uğurlandı. Yarım asra yaklaşan iş yaşamında perde arkasında kalmayı tercih eden, çok az söyleyişi veren Yücel Çelik hakkında mesai arkadaşları övgü dolu sözler sarf etti. Yücel Çelik ile 45 yıl birlikte çalıştıklarını söyleyen Şadan Güntaş, “O hepimize yöneticilik yaptı” derken, Süleyman Sözen, “Grubumuzda hep bir numara olarak mesai yürüttü. Emekleri büyüktü. Hepimize hakkı geçti” yorumunu yaptı.